Son dakika spor haberi: PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Real Sociedad'a konuk oldu. Mücadeleyi Fransız ekibi Mbappe'nin 2 golüyle 2-1 kazandı. Toplam skorda 4-1 önce geçen PSG çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar...

Real Sociedad ile PSG son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kazanan PSG, İspanya'da da rakibini 2-1 mağlup etti.

PSG'nin gollerini 15 ve 56. dakikalarda Mbappe kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golünü ise 89. dakikada Merino attı.

Bu sonucun ardından Fransız ekibi PSG çeyrek finale yükseldi.