Real Sociedad 1-2 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET) PSG'de Mbappe şov! Takımını çeyrek finale taşıdı
Son dakika spor haberi: PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Real Sociedad'a konuk oldu. Mücadeleyi Fransız ekibi Mbappe'nin 2 golüyle 2-1 kazandı. Toplam skorda 4-1 önce geçen PSG çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2024- 00:55 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024- 00:57
Real Sociedad ile PSG son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-0 kazanan PSG, İspanya'da da rakibini 2-1 mağlup etti.
PSG'nin gollerini 15 ve 56. dakikalarda Mbappe kaydetti.
Real Sociedad'ın tek golünü ise 89. dakikada Merino attı.
Bu sonucun ardından Fransız ekibi PSG çeyrek finale yükseldi.