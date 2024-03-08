Suudi Arabistan Ligi 23. hafta maçında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, deplasmanda Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve dünya rekorunu egale etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Hilal, konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti ve dünya rekorunu egale etti.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Riyadh'ın sayısı ise 52. dakikada Ali Albulayhi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Al-Hilal bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etmeyi başardı.

İŞTE DÜNYA FUTBOL TARİHİNDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİLERİ:

1- 27 Maç (2024) Al Hilal

2- 27 Maç (2017) The New Saints

3- 26 Maç (1972) Ajax

4- 25 Maç (1995) Ajax