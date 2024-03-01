Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 1 Mart Cuma

Survivor All Star 2024, 1 Mart Cuma günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 1 Mart Cuma Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 1 Mart Cuma Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 17:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024- 17:11