UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Lizbon sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Lizbon ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTİNG LİZBON - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon - Atalanta maçı 6 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.