Can Uzun kimdir? Kaç yaşında?

Almanya Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Nürnberg forması giyen Can Uzun, 11 Kasım 2005 doğumludur.
Almanya'nın Regensburg şehrinde doğan genç futbolcu, 10 numara mevkisinde görev yapmaktadır.
Aynı zamanda santrfor mevkisinde de görev yapabilmektedir. Nürnberg altyapısında yetişen Can Uzun, 1.86 boyundadır.
Türkiye'nin U17 ve U18 takımında oynayan 18 yaşındaki futbolcu U18 takımında 2 gol atma becerisi gösterirken, U18 takımında 12 maçta 7 gol atmayı başardı.
Nürberg formasıyla 23 maçta forma giyen Can Uzun, 15 gol 3 asistlike performans sergiledi.
Yaptığı açıklamayla Türkiye Milli Takımı'nı seçen Can Uzun'un güncel piyasa değeri 8 milyon euro.