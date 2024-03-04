Can Uzun kimdir? Kaç yaşında?

Yaptığı açıklamayla milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Can Uzun kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Bütün detaylar haberimizde.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2024- 12:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024- 12:52