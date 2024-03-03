Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Köln ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Müsabakadan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Leverkusen oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti. 14. dakikada Jan Thielmann direkt kırmızı kart gördü ve Köln karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren lider Bayer Leverkusen, puanını 64 yaptı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Köln ise 17 puanda kaldı.