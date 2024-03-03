İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Man. City'e galibiyeti getiren golleri Phil Foden (2) ve Erling Haaland kaydetti. M. United'ın tek golü ise Marcus Rashford'dan geldi.
Bu sonucun ardından M. City 62 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan M. United ise 44 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.