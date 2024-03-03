Ahmetcan Kaplan ilki yaşadı! Ajax galip geldi

Hollanda Eredivise'de 24. hafta karşılaşmasında Ajax sahasında Utrecht'i konuk etti. Ahmetcan Kaplam'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Ajax rakibi 2-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında, Ahmetcan Kaplan'ın formasını giydiği Ajax, Utrecht'i konuk etti. Johan Cruyff Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Brian Brobbey ve 77. dakikada Kenneth Taylor attı. Ev sahibi takımda 83. dakikada Devyne Rensch kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ajax bu galibiyetle puanının 39'a çıkardı ve 5. sırada yer aldı. 32 puanda kalan Utrecht ise 8. basamakta bulunuyor.

AHMETCAN KAPLAN İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Ağustos 2022'de Trabzonspor'dan 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda takımında ilk kez 11'de forma giydi.

21 yaşındaki stoper, Aralık 2022'de antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Genç oyuncu uzun süren sakatlığının ardından Ajax formasını ilk kez geçen hafta oynanan Alkmaar maçını giymişti.