PFDK sevkleri açıklandı! Hasan Arat...

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın Galatasaray derbisi sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurulu sevk edildiği belirtildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN TÜRÜT'ün 02.03.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TUFAN BİRİNCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü BURAK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu MARIUS MOUNDILMADJI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HASAN ARAT'ın (Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı) 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu OMAR COLLEY'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü DURSUN GENÇ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu FEDERICO CECCHERINI'nin 04.03.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BODRUM FK Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM FK Kulübü teknik sorumlusu İSMET TAŞDEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- EYÜPSPOR Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2 / Müsabaka İsim Listesi – (b) uyarınca PFDK'ya sevkine,

EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu CANER ERKİN'in aynı müsabakadaki "hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "ihraç edilmiş olmasına rağmen akredite alanlara girmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2 maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BURAK SÜLEYMAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AHLATCI ÇORUM FK'nın 03.03.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü idarecisi ERKAN TAŞKIRAN'ın 03.03.2024 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- BUCASPOR 1928 Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan BURSASPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü Başkanı ŞAHİN KAYA'nın aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine (halihazırda cezalı),

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM KIRDEMİR'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü antrenörü HÜSEYİN AKOĞLU'nun aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK-HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi MESUT ÖZKAYA'nın 02.03.2024 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-MARDİN 1969 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu CAFER AYDIN'ın 03.03.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Kulübü futbolcusu ÜMİT CAN TOKCU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AHMET YAVUZ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ-TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/e maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü futbolcusu HALİL KÖÇER'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü ERTUĞRUL ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü masörü MUZAFFER İNAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü BÜLENT TUNCAY'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü MEHMET ŞÜKRÜ ŞENBAHAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine (halihazırda cezalı),

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü FEVZİ ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü masörü ÖMER FARUK YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Kulübü futbolcusu MAHMUT EMİN KABUL'un 03.03.2024 tarihinde oynanan KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Kulübü idarecisi NURETTİN YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ Kulübü masörü ABDURRAHMAN EFE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-AKHİSARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR Kulübü futbolcusu ÖMER KARACAGÜN'ün aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- MUŞ 1984 MUŞSPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan İDAŞ ÇATALCASPOR-MUŞ 1984 MUŞSPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT ATAMAN'ın 03.03.2024 tarihinde oynanan BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ-GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.