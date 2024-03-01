Kasımpaşa - EMS Yapı Sivasspor CANLI İZLE (Kasımpaşa - EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor. Ligde 2 maçtır galip gelemeyen İstanbul ekibi sahasında rakibini mağlup ederek 3 puanı almak istiyor. Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet 2 berberlik alan Bülent Uygun'un öğrencileri iyi gidişini devam ettirmek istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 20:51