Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında Kasımpaşa sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde 2 maçtır galip gelemeyen İstanbul ekibi sahasında rakibini mağlup ederek 3 puanı almak istiyor.
Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet 2 berberlik alan Bülent Uygun'un öğrencileri iyi gidişini devam ettirmek istiyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Andreas, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, Mortadha, Nuno da Costa
Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Caner, Aaron, Pougu, Uğur, Aziz, Caktas, İbrahim, Quennsy, Manaj
KASIMPAŞA - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - EMS Yapı Sivasspor maçı 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.