FIFA yeni turnuvayı resmen açıkladı!

FIFA tarafından daha önce 2023-2027 yılları için duyurulan projeler kapsamında ilk turnuvayı hayata geçiriyor. Yapılan açıklamada "FIFA Series" adı verilen turnuvanın ilk kez bu mart ayındaki milli arada deneneceği belirtildi. Mart ayındaki turnuva, 6 konfederasyondan dörder takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvanın denemesi, 18-26 Mart tarihleri arasında yapılacak. FIFA Series'in kalıcı olması halinde turnuva çift sayıyla biten yıllarda oynanacak.

FIFA Avrupa Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov daha önce yaptığı açıklamada bu turnuvanın birbiriyle maç yapma şansı bulamayan ülkeler için bir fırsat olduğunu söylemişti.

Bu turnuva, hazırlık maçlarından oluşacağı için herhangi bir para ödülü dağıtılmayacak ve kupa verilmeyecek.

FIFA'ya üye ülkelerden sorumlu yönetici Kenny Jean-Marie ise açıklamasında, sıralamada üst sıralarda yer alan takımların Hazırlık Maçı oynamak için herhangi bir sorun yaşamadığını ancak sıralamada alt sıralarda yer alan takımların zorlandığını söyledi.

FIFA'nın bu yıl ilk kez düzenleyeceği FIFA Series'in denemelerinde yer alacak ülkeler ve ev sahipleri şöyle:

Ev sahibi ülke: Cezayir

Cezayir (CAF)

Andorra (UEFA)

Bolivya (CONMEBOL)

Güney Afrika (CAF)

Ev sahibi ülke: Azerbaycan

Azerbaycan (UEFA)

Bulgaristan (UEFA)

Moğolistan (AFC)

Tanzanya (CAF)

Ev sahibi ülke: Suudi Arabistan-A

Yeşil Burun Adaları (CAF)

Kamboçya (AFC)

Ekvator Ginesi (CAF)

Guyana (Concacaf)

Ev sahibi ülke: Suudi Arabistan-B

Bermuda (Concacaf)

Brunei (AFC)

Gine (CAF)

Vanuatu (OFC)

Ev sahibi ülke: Sri Lanka

Butan (AFC)

Orta Afrika Cumhuriyeti (CAF)

Papua Yeni Gine (OFC)

Sri Lanka (AFC)