Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan sürüyor. Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Liverpool maçı 25 Şubat Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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