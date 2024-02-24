Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmaya, Chelsea ise organizasyondaki 8 sezonluk kupa hasretini sonlandırmaya çalışacak.

CHELSEA VE LIVERPOOL'UN FİNAL YOLU

İngiltere Lig Kupası'na ikinci turda dahil olan Chelsea, AFC Wimbledon'ı 2-1, Brighton'ı 1-0, Blackburn Rovers'ı ise 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Newcastle United'ı penaltılarda 4-2 yenen "Maviler", yarı finalde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Middlesbrough'yu 6-1'le geçerek adını finale yazdırdı.

Turnuvaya üçüncü turdan giren Liverpool ise Leicester City'yi 3-1, Bournemouth'u da 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

West Ham United'ı 5-1'le geçerek yarı finale yükselen "Kırmızılar", 2-1 kazandığın ilk maçın rövanşında Fulham ile 1-1 berabere kalarak ikinci finalist oldu.

KUPAYI EN ÇOK LİVERPOOL MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Liverpool, ilk kez 1960-61 sezonunda düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nın en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

"Kırmızılar", kupada 9 kez mutlu sona ulaşırken, Manchester City 8, Manchester United ise 6 kez şampiyonluk elde etti.

1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında üst üste 4 kez turnuvayı kazanan Liverpool, diğer zaferlerine 1995, 2001, 2003, 2012 ve 2022 yıllarında ulaştı.

Liverpool, 13 kezle organizasyonda en çok final oynayan takım konumunda da yer alıyor.

CHELSEA, 8 SEZONDUR KAZANAMIYOR

İngiltere Lig Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Chelsea, turnuvada son yıllarda kupaya hasret kaldı.

Organizasyonda ilk kez 1965'te şampiyon olan "Maviler", 1998, 2005, 2007 ve 2015 senelerinde kupayı kaldırdı.

Turnuvada 1972, 2008, 2019 ve 2022'de final oynayan Chelsea, söz konusu maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

KUPADA 3. KEZ FİNALDE KARŞILAŞACAKLAR

Liverpool ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası tarihinde daha önce iki kez finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında 2005'te oynanan finali Chelsea 3-2 kazanırken, 2022'deki finalde ise Liverpool penaltılarla 11-10 galip geldi.

İngiltere Lig Kupası'nda iki ekip toplam 7 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Chelsea 4, Liverpool 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Kupayı daha önce kazanan takımlar şöyle:

Takım

Şampiyonluk

Yıl

Liverpool

9

1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022

Manchester City

8

1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021

Manchester United

6

1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023

Chelsea

5

1965, 1998, 2005, 2007, 2015

Aston Villa

5

1961, 1975, 1977, 1994, 1996

Tottenham

4

1971, 1973, 1999, 2008

Nottingham Forest

4

1978, 1979, 1989, 1990

Leicester City

3

1964, 1997, 2000

Arsenal

2

1987, 1993

Birmingham City

2

1963, 2011

Norwich City

2

1962, 1985

Wolverhampton

2

1974, 1980

West Bromwich Albion

1

1966

Queens Park Rangers

1

1967

Leeds United

1

1968

Swindon Town

1

1969

Stoke City

1

1972

Oxford United

1

1986

Luton Town

1

1988

Sheffield Wednesday

1

1991

Blackburn Rovers

1

2002

Middlesbrough

1

2004

Swansea City

1

2013