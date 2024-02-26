Al Ettifaq - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 21. hafta maçında Al Ettifaq sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ettifaq - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ettifaq - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ettifaq ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ettifaq - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ettifaq - Al Hilal maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 17:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL ETTIFAQ - AL HİLAL MAÇI CANLI İZLE