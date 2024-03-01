İngiltere Primier Lig ekibi Liverpool'un 7 sezondur formasını giyen Mısırlı yıldız Mohammed Salah, gösterdiği performansla hafızalara kazınmayı başardı. Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Mohammed Salah için bonservis miktarını belirledi. İşte o dudak uçuklatan rakam...

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'la mukavelesi 2025 yılında sona erecek Mohamed Salah'ın bonservisi belirlendi. Kırmızılar, Suudi Arabistan ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği Mısırlı yıldız için son noktayı koydu.

İngiliz basınında çıkan ve NTV Spor'der yer alan habere göre, Liverpool, Salah'a yeni sözleşme önermek için fazla ısrarcı olmayacak. 2025'te sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı yuldızı bonservis bedeli olmadan takımdan göndermek istemeyen Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin transfer listesinini başında olan Salah için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli biçti.

Premier Lig ekibi Liverpool, Salah'ı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden Salah için 100 milyon sterlin talep edecek.

Mohamed Salah'ın 100 milyon sterlin (116 milyon euro) karşılığında transferin resmiyet kazanması durumunda Liverpool tarihinin en pahalı 2. futbolcu satışını yapmış olacak.

135 milyon euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Phillippe Coutinho, Liverpool tarihinin en yüksek bonservis bedeli karşılığında tranfser olan oyuncusu konumunda.