Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 21. hafta maçında Al Ittihad sahasında Al Wehda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad - Al Wehda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Wehda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL WEHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Wehda maçı 26 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Ittihad - Al Wehda MAÇI CANLI İZLE