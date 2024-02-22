Haberler Futbol Haberleri UEFA ÜLKE PUANI | Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI | Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUMU | Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı yakaladı. Şimdi Cimbom, Sparta Prag maçının rövanşına deplasmanda çıkacak. Bu mücadele öncesinde Türkiye, UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar... Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2024- 17:55









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Ülkemizi ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti. Kritik mücadeleyi 3-2 kazanan Galatasaray, rövanş öncesi avantajı yakaladı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.