UEFA ÜLKE PUANI | Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması | Fenerbahçe - Galatasaray
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUMU | Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı yakaladı. Şimdi Cimbom, Sparta Prag maçının rövanşına deplasmanda çıkacak. Bu mücadele öncesinde Türkiye, UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 22.02.2024- 17:55