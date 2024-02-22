Brezilya'da oynanılan futbol müsabaka sonrası akılalmaz bir olay yaşandı. Güney Amerika ülkesi olan iki takım Sport Recife ve Forteleza kupa müsabakasında karşı karşıy geldi. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrasında Forteleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı aktarıldı.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Bombalanan otobüste 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Britez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer alıyor. Saldırıda oyuncuları taşıyan otobüsün aldığı hasar da net bir şekilde gözlemlendi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI ALINDI

Fortaleza Başkanı Marcelo Paz, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Maçlara suçlular bulunana dek çıkmayacaklarını bildiren Paz, oyuncularının hastanedeki görüntülerine de yer verdi.

"ESCOBAR'IN 13 DİKİŞİ VAR"

Kulüp başkanı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." ifadelerini kullandı.