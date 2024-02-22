UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu karşılaşmasında Bodo Glimt, sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı ağırladı. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada son dakikada attığı golle Ajax rakibini eleyerek son 16'ya adını yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu müsabakasında Bodo Glimt ile Ajax karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten maçta gülen taraf Ajax oldu.

Maçta gol perdesini 34. dakikada Berghuis açtı. Bodo ekibinde ise 83. dakikada Berg skoru 1-1'e getirdi. Hollanda ekibinde Taylor 114. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı ve takımını son 16 turuna götürdü.

Maçta Ajax'ta 48. dakikada Sutalo direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bodo Glimt'te ise Albert Gronbaek ise ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.