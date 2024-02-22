UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Porto ile Arsenal Estadio Da Dragao Staydumu'nda karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten ilk devrenin ardından Porto uzatma dakikalarında Mikel Arteta'nın Arsenal'ini yıkmadı başardı.

Portekiz ekibi, 90+4'te Galeno'nun muhteşem golüyle 1-0 öne geçti ve rövanş karşılaşmasında avantajı yakaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PEPE'DEN REKOR!

Portekiz ekibi Porto formasını giyen tecrübeli stoper Pepe, son 16 turundaki maçtan sonra yeni bir rekora imza attı. NTV Spor'da yer alan haberde, Arsenal karşısında sahaya ilk 11'de çıkan 40 yaşındaki tecrübeli stoper, Devler Ligi'nin son 16 turu karşılaşamsında forma giyen en yaşlı oyuncu ünvanını elde etti.

Beşiktaş'tan 2018-19 sezonunun devre arasında ayrılan Pepe, eski kulübü Porto'ya geri dönmüştü.

Portekiz ekibinde 23 maçta forma giyen Pepe, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.