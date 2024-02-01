İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Wolverhampton ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Karşılaşma Manchester United'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta gol perdesini, 5. dakikada Marcus Rashford açtı.

22. dakikada ise Rasmus Hojlund farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Ev sahibi ekip Wolverhamtpton'ın golleri ise 71. dakikada Pablo Sarabia (P) ve 85. dakikda Kitman kaydetti.

Wolverhampton skoru 3-3'e getiren golü 90+5'de Neto ile bulsa da, Manchester United'tda 90+6. dakikada Mainoo sahneye çıktı ve son sözü söyleyerek maçın skorunu tayin etti.

Manchester United bu galibiyetle puanını 35'e yükseltti.

Wolverhampton ise 29 puanda kaldı.