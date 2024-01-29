Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları sahasında Moritanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları - Moritanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİL BURUN ADALARI - MORITANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı 29 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

YEŞİL BURUN ADALARI - MORİTANYA MAÇI CANLI İZLE