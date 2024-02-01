İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14. ve 56. dakikalarda Joselu kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 6 maçtır kazanan R. Madrid, 57 puana yükseldi. Son 5 maçta 3 mağlubiyetini alan Getafe ise 29 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında Getafe deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Real Madrid ise sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.