Senegal - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Senegal sahasında Fildişi Sahili'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Senegal - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Senegal ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Senegal - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SENEGAL - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Senegal - Fildişi Sahili maçı 29 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'de TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Senegal - Fildişi Sahili MAÇI CANLI İZLE