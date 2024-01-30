Mali - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Senegal ve Fildişi Sahili kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Senegal - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mali ile Burkina Faso karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mali - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALİ - BURKİNA FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mali - Burkina Faso maçı 30 Ocak Salı günü saat 20:00'de TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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