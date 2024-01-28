Son dakika spor haberi: Belçika'da oynanan Anderlecht-Genk maçında flaş bir olay yaşandı. VAR'ın verdiği gol iptali kararı mahkemeye taşındı. Mahkeme ise VAR'ı haksız bularak maçın tekrar edilmesi kararını verdi. İşte detayları...

Belçika'da oynanan Anderlecht-Genk mücadelesinde VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı yargıya taşındı. Sabah'ın derlediği habere göre; mahkeme dünya futbolunda emsal olacak bir karar açıkladı ve maçın tekrar edilmesine hükmetti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Genk'in kullandığı penaltıda topun başına geçen Bryan Heynen'in şutu kaleciden döndü.

MAÇ TEKRAR OYNANACAK

Ardından takım arkadaşı Sor topu filelere gönderirken, VAR incelemesi sonrası Sor'un ceza sahasına erken girdiği kanaatine varıldı ve gol iptal edildi. Maçın 70. dakikasında Genk öne geçti ancak Anderlecht 74 ve 90. dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 önde ayrıldı.

Genk, iptal edilen gol için suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, Genk'in itirazını değerlendirdi ve Anderlecht'in futbolcusunun ceza sahasına Sor'dan daha önce girdiğine hükmederek maçın tekrar edilmesi kararını verdi.