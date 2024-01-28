Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında PAOK ile Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Toumbas Stadyumu'ndaki müsabakayı PAOK 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. ve 56. dakikalarda Kiril Despedov kaydetti.
Pana'nın tek golü ise 51. dakikada penaltıdan yeni transfer Anastasios Bakasetas attı.
Bu sonuçla Fatih Terim, takımın başındaki ilk lig mağlubiyetini aldı.
PAOK, aldığı galibiyetle puanını 47 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Panathinaikos ise 44 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.