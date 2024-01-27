Juventus 1-1 Empoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) Juventus rakibine diş geçiremedi!

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus ile Empoli kozlarını paylaştı. Mücadelede iki ekipte birbirine üstünlük sağlayamadı ve maç 1-1 bitti. İşte karşılaşmanın detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 22:17