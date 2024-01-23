Moritanya - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Moritanya ve Cezayir kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Moritanya - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Moritanya ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Moritanya - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MORİTANYA - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moritanya - Cezayir maçı 23 Ocak Salı günü saat 23:00'te TV 8,5'ta ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MORİTANYA - CEZAYİR MAÇI CANLI İZLE