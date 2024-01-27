İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona ile Villarreal karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede konuk takım, rakibini 5-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Villarreal'in golleri 41. dakikada Moreno, 54. dakikada Akhomach, 84. dakikada Guedes 90+9. dakikada Sörloth ve 90+12. Morales kaydetti. Barcelona'nın 60. dakikada İlkay, 68. dakikada Pedri ve 68. dakikada Bailly (k.k.) kaydetti.
Barcelona bu sonuçla 44 puanda kalırken, bu sezonki 6. galibiyetini alan Villarreal puanını 23'e yükseltti.