Barcelona 3-5 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET) İspanya'da müthiş maç!

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 22. haftası tarihe geceçek bir maça konu oldu. Barcelona ile Villarreal'ın karşılaştığı mücadeleyi deplasman ekibi son dakikalarda bulduğu 2 golle 5-3 kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 22:40