Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turunda Mallorca sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Mallorca ile Girona, çeyrek final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mallorca - Girona maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 23:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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