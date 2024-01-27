İtalya Serie A'da 22. hafta karşılaşmasında Giuseppe Meazza'da Milan ile Empoli karşı karşıya geldi.
Son dakikaları nefes kesen maç 2-2 berabere sonuçlandı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.
Milan'ın gollerini 45. dakikada ve 83. dakikada Ruben Lotfus Cheek kaydetti.
Konuk ekip Empoli'nin gollerini ise 29. dakikada Zirkzee ve 90+2. dakikada Orsolini attı.
Milan, 42. dakikada Oliver Giroud ve 74. dakikada Theo Herhandez'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Konuk ekip Empoli'de ise 42. dakikada Skorupski bir penaltı vuruşunda yararlanamadı.
Milan bu sonuçla puanını 45 yaptı.
Konuk ekip Empoli ise 17 puanda kaldı.