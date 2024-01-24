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Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası
İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final turunda Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao - Barcelona, çeyrek final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATHLETİC BİLBAO - BARCELONAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao - Barcelona maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 23:30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.