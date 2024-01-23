Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Angola ve Burkina Faso kozlarını paylacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Angola ile Burkina Faso karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGOLA - BURKINA FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angola - Burkina Faso maçı 23 Ocak Salı günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.