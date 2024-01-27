İspanya La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Eflatun-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Vinicius Jr. ve 84. dakikada Aurelien Tchouameni kaydetti. Las Palmas'ın tek golüyse 53. dakikada Javier Munoz'dan geldi.

ARDA GÜLER LA LIGA'DAKİ İLK MAÇINA ÇIKTI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Las Palmas maçında süre alan Arda, La Liga'daki ilk maçına çıktı

Real Madrid bu sonuçla puanını 54'e çıkardı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Las Palmas ile 31 puanda kaldı.

ARDA'NIN GOLE ÇOK YAKLAŞTIĞI POZİSYON!