Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mozambik ve Gana karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mozambik ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOZAMBİK - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mozambik - Gana maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.