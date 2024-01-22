Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları ve Mısır karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeşil Burun Adaları - Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları ile Mısır karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİL BURUN ADALARI - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşil Burun Adaları - Mısır maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

YEŞİL BURUN ADALARI - MISIR MAÇI CANLI İZLE