TRABZONSPOR HABERLERİ: Yunas basını açıkladı! Bakasetas Panathinaikos ile anlaştı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor ile sözleşme uzatmayan Bakasetas'ın yeni takımı belli olmak üzere. Yunan basınında yer alan haberde Bakasetas'ın Panathinaikos ile anlaştığı duyuruldu. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2024- 15:25