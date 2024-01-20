İtalya Serie A'nın 21. haftasında Roma sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekibi 2-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Roma ile Hellas Verona kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku ve Lorenzo Pellegrini kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Michael Folorunsho'dan geldi. Ayrıca konuk takım Milan Djuric'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazandı ve 32 puana yükseldi. Verona ise 17 puanda kaldı.

Ligin 22. haftasında Roma deplasmanda Salernitana ile karşılaşacak. Verona ise sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.