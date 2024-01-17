Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Olympikos sahasında Panathinaikos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Olympikos - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Olympikos ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIKOS - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympikos - Panathinaikos maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...