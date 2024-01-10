Real Madrid, Arda Güler'i sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattı.
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Arda Güler neden Barcelona yerine Real Madrid'e gitti?
Son dakika spor haberi: Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu. Yıldız oyuncunun İspanya'ya transferinde yaşanan olaylar ortaya çıktı. Yıldız oyuncu neden Barcelona yerine Real Madrid'e gitti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Eflatun-beyazlılar yıldız oyuncuyu Barcelona'nın elinden kaptı.
Transferin gerçekleşmesinden sonra detaylar merak edildi.