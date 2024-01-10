Sosyal medyada Cristiano Ronaldo hayranlığı ile bilinen Rus fenomen Svetlana Alekseeva, İspanya Kral Kupası için Arabistan'da bulunan Real Madrid takımına forma imzalattı ve Arda Güler'le video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Sosyal medyada Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hayranlığı ile tanınan Rus fenomen Svetlana Alekseeva'nın yeni hayranı Arda Güler oldu.

Rus fenomen, İspanya Kral Kupası için Suudi Arabistan'da bulunan Real Madrid takımına forma imzalattıkran sonra Arda Güler ile de video çekmeyi ihmal etmedi.

Svetlana o anları; "Arda ile bizim daha fazla çaya ihtiyacımız var şeklinde paylaştI"

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