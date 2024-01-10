İngiltere Championship ekibi Hull City, Liverpool'dan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Sezon başında Liverpool'dan Bundesliga ekibi RB Leipzig'e kiralık olarak giden Fabio Carvalho, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 15 maça çıktı.

Liverpool, Fabio Carvalho'yu 2022 yazında Fulham'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.