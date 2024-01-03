Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Juventus sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Salernitana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Salernitana maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Juventus - Salernitana MAÇI CANLI İZLE