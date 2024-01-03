Juventus - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus ile Salernitana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
JUVENTUS - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus - Salernitana maçı 4 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...
Juventus - Salernitana MAÇI CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN