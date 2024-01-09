Fernando Santos, Beşiktaş teknik direktörü oldu.

Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısında Cristiano Ronaldo hakkında sorulan soruda açıklama yaptı.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Taktiksel ve teknik bir karardı. Başka bir durum yoktu. Benim için stratejik kararlar her zaman en önemli unsurdur. Bu kararları almak zorundaydım ve doğru bir şekilde aldım. Eğer elenmeseydik bu konu çok fazla konuşulmayacaktı ve bu kadar sıkıntı olmayacaktı.

Kupadan elendiğimiz için Ronaldo'nun neden oynamadığı daha fazla tartışıldı ve konuşuldu.