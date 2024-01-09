Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, hazırlık maçında Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile 1-1 berabere kaldı.
Gençlerbirliği, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaştı.
Calista Sport Center'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Mustapha Yatabare'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Dinamo Bükreş, 53. dakikada Nelut Rosu'nun golüyle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 bitti.
Rumen ekibiyle yaptığı maçla Antalya kampını tamamlayan Gençlerbirliği, hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Gençlerbirliği, kampta oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e 4-1 yenilmişti.