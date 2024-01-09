Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Kupası

Portekiz Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Benfica ve Braga kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Portekiz Kupası'nda heyecan devam ediyor. Benfica ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Braga maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 23:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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