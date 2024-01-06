Arandina - Real Madrid maçı CANLI ( İspanya Kral Kupası son 32 turu)

İspanya Kral Kupası son 32 turu müsabakasında La Liga devi Real Madrid deplasmanda Arandina'nın konuğu oluyor. Bu maçın canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2024- 00:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024- 00:22