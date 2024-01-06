İspanya Kral Kupası son 32 turu müsabakasında heyecan devam ediyor.
La Liga devi Real Madrid deplasmanda Arandina'nın konuğu oluyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
ARANDINA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arandina - Real Madrid maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 23.30'da başladı. Karşılaşma Tivubu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ARANDINA - REAL MADRID 11'LER:
Arandina: Adrian, Ardila, Pesca, Frances, Hydara, Sanz Cisnal, Fernandez, Anarchi, Hernandez, Alonso Lopez, Sualdea
Real Madrid: Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Garcia, Nino Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu