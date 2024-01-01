Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Milan sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Milan ile Cagliari kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Cagliari maçı 2 Ocak Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Milan - Cagliari MAÇI CANLI İZLE