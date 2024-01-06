Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması! Şut direğe takıldı

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Arandina'nın konuğu oldu. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, frikik sonrası topun başına geçti. Sol ayağıyla plase vuruş yapan genç oyuncunun şutu direkte patladı. İşte o pozisyon...

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Arandina'nın konuğu oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, frikik sonrası topun başına geçti. Sol ayağıyla plase vuruş yapan genç oyuncunun şutu direkte patladı.

İŞTE O MUHTEŞEM FRİRİK:

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FRİKİKTEN ÖNCE ANLAŞMAZLIK

Frikik için topun başına geçen milli futbolcumuz Arda Güler, Ceballos'un frikiği kendisinin kullanmak istemesi üzerine topu kendisi aldı. Fakat daha sonra kenardan gelen uyarı sonrası frikiği genç oyuncu Arda Güler kullandı.

İŞTE O ANLAR:

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